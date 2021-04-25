За выходные в список жертв COVID-19 в Рязанской области включили четырех человек

В субботу-воскресенье (24-25 апреля), в списки жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще четырех человек. В оперативной группе рассказали, что в субботу летальный список пополнили две женщины 58-ми и 77-лет, а в воскресенье двое 56-летних мужчин.

Все скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 25 апреля COVID-19 унес жизни 438 человека.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).