Все о коронавирусе в Рязанской области на 25 апреля

В воскресенье, 25 апреля, в Рязанской области выявили 51 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 564 рязанцев.

Поправились за сутки 63 человека. Общее количество выздоровевших – 26 024 человека. Ежедневное количество поправляющихся стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще два человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 25 апреля COVID-19 унес жизни 438 человек.