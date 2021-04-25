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Здоровье25 апреля 2021 11:09

Все о коронавирусе в Рязанской области на 25 апреля

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
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В воскресенье, 25 апреля, в Рязанской области выявили 51 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 564 рязанцев.

Поправились за сутки 63 человека. Общее количество выздоровевших – 26 024 человека. Ежедневное количество поправляющихся стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще два человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 25 апреля COVID-19 унес жизни 438 человек.

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