Рязанца осудили за оправдание терроризма

Во 2-м Западном окружном военном суде, расположенном в Москве, вынесли решение по делу жителя Рязани. Он обвинялся в публичном оправдании терроризма - как самой идеологии, так и совершения конкретных терактов. Об этом сообщает пресс-группа УФСБ по Рязанской области.

Информацию, подпадающую под часть 2 статьи 205.2 УК РФ, мужчина разметил в интернете. Противоправную деятельность выявили и пресекли чекисты. Наказание в итоге назначено в виде штрафа 300 тысяч рублей.

«Судебное решение вступило в законную силу», - добавили в региональном УФСБ.

2-й Западный окружной военный суд является первой инстанцией при рассмотрении наиболее значимых дел в военных структурах. Одновременно это кассационная и надзорная инстанция для 22 гарнизонных военных судов, к числу которых относится и Рязанский ГВС.

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