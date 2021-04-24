В список рязанских жертв коронавируса внесли новые фамилии

В Рязанской области 24 апреля еще двух человек признали жертвами коронавируса. Некоторое время проводились экспертизы, по результатам которых основной причиной этих смертей и назвали COVID-19. Таким образом, в официальный список погибших теперь внесли фамилии 436 человек, однако летальных исходов, связанных со злосчастной инфекцией, гораздо больше (подробнее).

За сутки в Рязанской области выявили 48 новых случаев COVID-19. Совокупно с начала пандемии их зарегистрировали 27513. Такие данные публикует федеральный оперштаб.

Кроме того, медики сообщили о выздоровлении еще 64 пациентов с коронавирусом.

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