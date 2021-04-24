В Рязанской области мужчина утонул в пруду, который охранял

24 апреля в Рязанской области в водоеме на территории поселка Зеркальные Пруды (Сараевский район) обнаружили труп. Как сообщает издательство «Пресса», погибший мужчина охранял этот же частный пруд.

«Известно, что мужчина работал на пруду охранником, прошедшую ночь был как раз на дежурстве», - пишет издание.

Следователи выясняют, что привело к гибели человека. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По словам руководителя межрайонного следственного отдела Игоря Заворуева, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

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