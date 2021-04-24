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Происшествия24 апреля 2021 11:23

На пожаре, уничтожившем две дачи и баню под Рязанью, погиб человек

Его личность устанавливается
Источник:kp.ru
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23 апреля под Рязанью случился пожар, уничтожившей две дачи и деревянную баню. Как сообщили в МЧС, информация о возгорании поступила в 18:49 из села Пущино (Рязанский район).

«Огнем уничтожены дачные дома и хозяйственная постройка. Имеется пострадавший», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

«Комсомолке» в ведомстве уточнили, что на пожарище обнаружено тело человека, личность которого устанавливается. На место происшествия выезжали четыре автоцистерны, 13 человек личного состава противопожарной службы.

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