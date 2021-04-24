На пожаре, уничтожившем две дачи и баню под Рязанью, погиб человек

23 апреля под Рязанью случился пожар, уничтожившей две дачи и деревянную баню. Как сообщили в МЧС, информация о возгорании поступила в 18:49 из села Пущино (Рязанский район).

«Огнем уничтожены дачные дома и хозяйственная постройка. Имеется пострадавший», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

«Комсомолке» в ведомстве уточнили, что на пожарище обнаружено тело человека, личность которого устанавливается. На место происшествия выезжали четыре автоцистерны, 13 человек личного состава противопожарной службы.