МЧС предупредило рязанцев о грозе и граде

Областное ГУ МЧС со ссылкой на Рязанский гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. В сообщении, которое появилось 24 апреля в 10:19, говорится об ухудшении погоды «в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток».

«Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, при грозе порывы ветра до 12-17 м/с, в отдельных районах град», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Напомним, аналогичная информация содержалась в метеорологическом прогнозе на субботу, опубликованном днем ранее.

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