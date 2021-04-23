Обломки, оставшиеся после ДТП на Московском шоссе, лежат на обочине больше недели

На обочине валяется даже госномер.

Уже больше недели городские службы не могут навести порядок на месте ДТП. На обочине перекрестка Московского шоссе и Приокского путепровода продолжают лежать обломки разбитого бампера, куски ограды и даже госномера авто.

При этом погнутый от удара транспортного средства отбойник перегородил часть тротуара, мешая движению пешеходов и велосипедистов.

К сожалению в Рязани существует практика, когда после аварии стекло и пластик могут лежать на дороге неделями. Лужи разлившегося моторного масла и топлива, не будут смыты до тех пор, пока не пойдет дождь. А мусор на обочине вообще может валяться месяцами.

Похоже, что остатки бампера убирать не планируют.

Отбойник перегородил часть тротуара.

Про эстетическую сторону говорить вообще не приходится.

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