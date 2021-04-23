За неделю в региональную приемную «Единой России» поступило 18 обращений

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С 19 по 23 апреля в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило 18 обращений. Ряд из них были решены положительно.

«В региональной приемной партии возобновлены очные приемы. На вопросы рязанцев отвечают депутаты всех уровней, профильные специалисты. Также прием ведут юрист правозащитного центра, открытого на базе приемной, и адвокат», – рассказала руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. Она напомнила, что приемы также проводятся на базе местных общественных приемных во всех муниципалитетах Рязанской области.

На неделе состоялся прием секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Николая Любимова. Были решены вопросы обустройства спортивной площадки в р.п. Кадом, монтажа уличного освещения в селе Истобники Рыбновского района, ремонта дороги на улице Сосновой в р.п. Чучково.

«В общественную приемную обратился рязанец с жалобой, что не может получить направление на дневной стационар в одну из городских больниц. Наш сотрудник по телефону пообщался с руководством поликлиники. Была достигнута договоренность о том, что направление заявителю выдадут при наличии отрицательного анализа на коронавирус», – сообщила заместитель руководителя приемной Елена Синица.

Она напомнила, что с 26 по 30 апреля в региональной и местных общественных приемных «Единой России» будет проведена тематическая неделя приемов граждан старшего поколения по вопросам социально-правовым вопросам.

«График размещен на сайте», – добавила Елена Синица.

Уточнить информацию можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Направить письменное обращение можно по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 49А) или на электронный адрес op@ryazan.er.ru