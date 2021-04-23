В Рязани на пять дней перекроют Бульварный переулок

В Рязани на время перекроют Бульварный переулок. Это связано с работами по замене ограды Наташиного парка.

С утра 26 апреля в Рязани перекроют Бульварный переулок. Это связано с благоустройством Верхнего городского парка, одним из этапов которого стала замена ограды. Восстановить движение транспорта на участке от улицы Радищева до улицы Ленина планируется не позже 20:00 30 апреля.

«На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки», - сообщает администрация Рязани со ссылкой на управление благоустройства города.

Напомним, замена ограды Наташиного парка вызвала общественный резонанс. Обсуждалась целесообразность мероприятия и будущий облик. Критике властей подверглась только организация демонтажа ограды подрядчиком (подробнее).

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