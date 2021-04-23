Эвелина Волкова: Эффективная стратегия развития Рязани обязательно предполагает планирование и правильную расстановку приоритетов

Эвелина Волкова.

Руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Эвелина Волкова прокомментировала проект Стратегии социально-экономического развития Рязани до 2030 года, проект которого вынесен на публичные слушания:

- В ближайшие дни в г.Рязани на публичных слушаниях будет рассмотрен проект Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года. Так каким будет наш город через 10 лет? Будет ли решена, например, острая проблема нехватки мест в школах и яслях, появившаяся в интенсивно застраиваемых микрорайонах из-за «аппетитов» коммерческих застройщиков и отсутствия продуманной градостроительной политики?

Предыдущая Стратегия (до 2020 года) с этим вопросом не справилась. В том числе из-за отсутствия продуманного планирования и чёткой расстановки приоритетов.

Только в 2020 году удалось добиться от горадминистрации ответа: какие именно земельные участки подобраны для будущего строительства новых школ. И до сих пор не удалось получить данные о потребности в школьных местах на данных территориях (ни в настоящее время, ни в перспективе – к моменту предполагаемого введения в эксплуатацию новых школ). Тогда на основании чего разработчики проекта новой Стратегии строят расчёты: будет ли решён в будущем «школьный вопрос»?

В проекте Стратегии упоминаются лишь намерения, например, касающиеся обеспечения односменного обучения в школах. Однако не понятно: будет ли это реализовано хотя бы к концу срока действия данной Стратегии?

Нет итоговых показателей, свидетельствующих о том, будут ли интенсивно застраиваемые кварталы обеспечены хотя бы к 2030 году необходимой социальной инфраструктурой.

Фракция КПРФ подготовила свои предложения в данный проект, конкретизирующие критерии, условия и реальные показатели развития социальной сферы города, а также принципы градостроительной политики.