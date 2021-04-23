Половодье 2021 в Рязани: вторая волна уже «утопила» три моста

Половодье 2021, пойма Оки.

Главное управление МЧС по Рязанской области сообщает, что из-за осадков, выпавших на этой неделе на территории региона, уровень воды в малых реках вновь начал пребывать. За минувшие сутки снова под воду ушли три низководных моста в Сапожковском районе у населенных пунктов: Красная Яблонька, Скит Свято-Данилова монастыря, Дмитриевка.

Также в ближайшее время ожидается подтопление двух низководных мостов в Путятинском районе у деревень Летники и Черняевка и низководного моста в селе Пустотино Кораблинского района.

По-прежнему под водой остаются три низководных моста – по одному в Скопинском, Спасском и Шиловком районе; два участка дороги к селам Заокское и Борки и дорога в поселок Сенин-Пчельник Ермишинского района.

При этом вода в главной водной артерии региона – реке Оке – убывает. За минувшие сутки в районе Рязани вода убыла на 30 сантиметров – уровень воды составляет 336 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

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