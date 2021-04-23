В Рязани назначили наказание участнице шествия 22 апреля.

В Советском районном суде, как сообщает его пресс-служба, рассмотрели дело участницы протестного шествия. Мероприятие, которое не было санкционировано местными властями, прошло в Рязани 22 апреля. Девушку наказали 20 часами исправительных работ.

Действия рязанки квалифицировали по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ с такой формулировкой:

«Осуществляла проведение публичного мероприятия в форме шествия в составе группы около 50 человек с целью выражения протеста против государственной власти без подачи (…)уведомления о проведении публичного мероприятия», - цитируем мы постановление суда, в законную силу пока не вступившее.

В протоколе заседания отмечено, что девушка полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Напомним, митинг 22 апреля инициирован сторонниками Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК №2 города Покров Владимирской области и испытывающего проблемы со здоровьем. 20 апреля оппозиционера по решению врачей перевели в областную больницу для заключенных.