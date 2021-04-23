Автобусы №10 и №11 возвращаются на привычный маршрут

Администрация Рязани сообщила о возобновлении движения автобусов №10 и №11 по обычному маршруту с конечной остановкой в поселке Борки.

Напомним, что с 8 апреля из-за подтопления дороги маршруты сократили. Автобусы доезжали до остановки «Борки-1», после чего разворачивались и двигались в обратном направлении.

Тогда в пресс-службе администрации областного центра сообщили, что «Автобусы возобновят работу после схода воды с проезжей части».

Таким образом, изменение маршрутов из-за природного явления, продлилось ровно две недели.

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