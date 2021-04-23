Николай Любимов: Думайте не за людей, а вместе с ними

«Нужно активнее участвовать в работе по развитию областного центра. Я, как губернатор, как секретарь регионального отделения партии, хотел бы видеть вашу позицию, вашу работу с людьми, – обратился Николай Любимов к депутатам-единороссам на встрече 22 апреля. – Сейчас выделены дополнительные средства на приведение в порядок дворовых территорий. И они должны быть потрачены максимально эффективно».

Состоялся общегородской субботник. Но это не значит, что Рязань приведена в идеальный порядок, считает Николай Любимов. «Встречайтесь с вашими избирателями в округах, обсуждайте – что и как нужно сделать. Думайте не за людей, а вместе с ними. Работы – непочатый край. И ваша активность должна быть направлена не на самопиар, а на решение задач, которые ставят люди», – уверен глава региона.

Секретарь регионального отделения еще раз напомнил о том, что работа с избирателем – главная часть партийной работы. «Вам оказали доверие, избрав депутатами, увидели в вас людей ответственных и надежных. Вас выбрали жители, чтобы вы защищали интересы города. Пока люди этого не видят. Переубедить их, доказать, что вы – эффективные депутаты, которым действительно не все равно, какой будет Рязань, можно только конкретными делами. Не бессмысленными затратными прожектами, а делами – нужными, полезными городу и его жителям. Добиться успеха мы можем только сообща», – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона особо подчеркнул необходимость соблюдения партийной дисциплины и ответственности: «Партия поработала на вас, когда вы избирались депутатами, и ваша прямая обязанность активно участвовать во всех партийных проектах».

Глава региона обратил внимание членов фракции «Единой России» на основные направления послания Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Мы встречаемся в очень ответственный период. Квинтэссенцией инициатив главы государства остается улучшение качества жизни людей, роста их благосостояния. Для этого предложены дополнительные меры в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики. Особое внимание уделено регионам, укреплению социальной инфраструктуры. Послание социально ориентировано, в нем был четко обозначен высший национальный приоритет – сбережение народа России. По сути, вся страна сегодня получила программу действий на ближайшее будущее», – отметил Николай Любимов.

По его мнению, очень важно, что в послании учтены предложения «Единой России». «Мы их готовили вместе с гражданами. Речь идет о повышении качества медицинской помощи, доступности лекарственного обеспечения, создании мобильных медцентров, строительстве школ, реконструкции сельских клубов и библиотек, поддержке семей с детьми, женщин, ожидающих ребенка, молодых родителей, жителей сельских территорий», – сказал лидер рязанских единороссов.

В послании отражены инициативы «Единой России» о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до семи лет, обновлении парка автомашин скорой помощи и школьных автобусов. Программы замены коммунальных сетей и поддержки крупных инфраструктурных проектов, кредиты, которые субъекты РФ получат по льготным ставкам, подтянут экономику, позволят создать новые рабочие места, станут локомотивами роста регионов.

«Для нас с вами идеи послания носят программный характер. И на партии лежит особая ответственность за его реализацию», – заключил Николай Любимов.

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