Всем троим новым жертвам COVID-19 в Рязанской области было более 80 лет

В пятницу, 23 апреля, в списки жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще трех человек. В оперативной группе рассказали, что это 82-летний мужчина, а также 82-летняя и 87-летняя женщины.

Все скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 23 апреля COVID-19 унес жизни 434 человека.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).