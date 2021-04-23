Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 апреля 2021 11:29

Все о коронавирусе в Рязанской области на 23 апреля

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

В четверг, 23 апреля, в Рязанской области выявили 46 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 465 рязанцев.

Поправились за сутки 68 человек. Общее количество выздоровевших – 25 897 человек. Ежедневное количество поправляющихся стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще три человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 23 апреля COVID-19 унес жизни 434 человек.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Рязани