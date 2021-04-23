В скопинском селе обнаружили лабораторию по производству марихуаны.

В селе Вослебово Скопинского района в доме у 30-летнего неработающего мужчины обнаружили производство марихуаны, сообщает рязанское УМВД.

Когда оперативники обследовали жилище мужчины, то обнаружили помещение, оборудованное светоотражающими материалами и специальным освещением. Внутри находились 16 емкостей с кустами каннабиса.

Кроме того, полицейские изъяли 2 кг 255 гр конопли, которая находилась на просушке, и 50 гр готовой марихуаны.

В настоящее время полиция выясняет, для чего мужчина выращивал коноплю.

Возбуждено уголовное дело.

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