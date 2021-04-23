Любимов: Тема городского транспорта очень чувствительная и затратная

Тема городского транспорта очень чувствительная и очень затратная. Такое мнение высказал губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с однопартийцами.

— Рязани крайне необходима схема транспортного развития, с ней будет понятно, где и что нужно будет исправить и сделать на перспективу. Ее нужно разработать обязательно, а также подумать над внедрением стимулирующих мер для работников транспортных предприятий, — подчеркнул Любимов.

Кроме того, глава региона заверил, что областное правительство поддержит город в обновлении автопарка общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем весь подвижной состав общественного транспорта Рязани будет заменен на 100%. Зампред рязанского правительства Евгений Беленецкий предупредил, что коммерческим перевозчикам придется постараться, дословно – напрячься, чтобы остаться в бизнесе (читать подробнее).

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