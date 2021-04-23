Появилось видео момента столкновения конвойного автомобиля в центре Рязани

Фото с места ДТП.

В четверг, 22 апреля, примерно в 17.00 в Рязани на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина произошло ДТП с участием автомобиля отдельной роты конвоирования УМВД России по Рязанской области и легкового автомобиля Skoda Rapid.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилась запись с видеорегистратора, запечатлевшая момент столкновения.

На записи видно, что «Газель» роты конвоирования движется на зеленый свет светофора со стороны путепровода. Неожиданно от военного госпиталя ей наперерез начинает движение иномарка, происходит столкновение.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.