Власти Рязани высказались о перезапуске троллейбуса №2

Троллейбусный маршрут №2 в Рязани может возобновить работу уже в мае. Вопрос перезапуска «двойки» подняли депутаты гордумы на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

«Парламентариев проинформировали, что маршрут, который соединит железнодорожные вокзалы «Рязань-1» и «Рязань-2», запланировано перезапустить уже в мае», - сообщает ИА «МедиРязань».

Бывший начальник управления транспорта Андрей Михно объяснял исчезновение троллейбуса №2 крупными убытками, которые он приносит. Позже сообщалось, что одной из его конечных остановок есть идея сделать больницу №11.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Мэрия Рязани: Троллейбус №2 пока не вернется, катайтесь в маршуртках

В ответ рязанцы предложили чиновникам самим попробовать с сумками и колясками покататься в маршрутка (подробнее).