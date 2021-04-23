В Ряжске мусоровоз раздавил «Ладу»

Фото: 62.мвд.рф
22 апреля в Ряжске случилось серьезное ДТП с участием мусоровоза на базе КАМАЗ и «Лады». Пострадали три человека, сообщает областное УМВД.
По предварительной информации, столкновение спровоцировал 38-летний водитель мусоровоза: он поворачивал налево – на заправку, не пропустив встречную «Гранту». Управлял последней 48-летний житель Ряжского района.
В итоге различные травмы получили водитель легковушки и два его пассажира 25 и 53 лет.
Фото: 62.мвд.рф
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