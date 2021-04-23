В Ряжске мусоровоз раздавил «Ладу»

Фото: 62.мвд.рф

22 апреля в Ряжске случилось серьезное ДТП с участием мусоровоза на базе КАМАЗ и «Лады». Пострадали три человека, сообщает областное УМВД.

По предварительной информации, столкновение спровоцировал 38-летний водитель мусоровоза: он поворачивал налево – на заправку, не пропустив встречную «Гранту». Управлял последней 48-летний житель Ряжского района.

В итоге различные травмы получили водитель легковушки и два его пассажира 25 и 53 лет.

Фото: 62.мвд.рф

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!