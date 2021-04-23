Не только илосос: рязанский «Водоканал» возьмет в лизинг технику на 32 млн рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Рязанскому «Водоканалу» могут согласовать сделку по заключению лизингового договора на пять лет. Общая сумма – не больше 32 млн 446 тысяч рублей.
Муниципальное предприятие хочет взять в финансовую аренду следующую технику:
- автобус ПАЗ;
- машину для коммунального и дорожного хозяйства на базе трактора «Беларус» с оборудованием цепного экскаватора;
- машину для очистки канализационных сетей;
- машину илососную;
- грузовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой «Гирд».
Ранее сообщалось, что насосные станции рязанского «Водоканала» ожидает серьезная проверка. Депутат облдумы отправил запросы во все ведомства, чтобы проверить, насколько предприятие загрязняет окружающую среду (читать подробнее).
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