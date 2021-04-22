С 23 апреля катера до Заокского и Коростово отменяются

Расписание движения транспорта.

С пятницы, 23 апреля, прекращается регулярное сообщение катерами между Рязанью и селами Заокское и Коростово. Напомним, что с 10 апреля добраться в отрезанные разливом села можно было только по воде.

С 23 апреля перевозку людей будет осуществлять рейсовый автобус. Под окским мостом пассажиров будут пересаживать в военные КАМАЗы. Администрация сельского поселения сообщает, что на обратном пути КАМАЗ забирать пассажиров будет в селе Коростово возле магазина «Лесок» и далее по пути следования на всех остановках.

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