В Рязани пройдет благотворительный марафон «Корзина доброты»

С 22 по 24 апреля в нескольких сетевых магазинах Рязани пройдет благотворительный марафон «Корзина доброты», где будут собирать продукты для малоимущих семей с детьми и нуждающихся пожилых людей.

Как рассказали рязанские организаторы марафона - отделение «Фонда продовольствия «Русь», для участия в благом деле нужно купить продукты с длительным сроком хранения и передать их волонтерам фонда, либо положить в специальные короба для приема товаров.

Марафон «Корзина доброты» пройдет в трех магазинах «Пятерочка», расположенных по адресам: ул. Высоковольтная, д. 14; Московское ш, д. 33 корпус 1 и ул. Новаторов, д.2. Принять участие в марафоне можно с четверга 22 апреля по субботу 24 апреля. В четверг и пятницу волонтеры будут проводить сбор с 16 до 20 часов, а в субботу - с 12 часов до 18 часов.

В планах фонда собрать около 10 тысяч наборов или 60 тонн продуктов. Эту помощь окажут многим рязанским семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также пожилым людям.

Всего к марафону «Корзина доброты» присоединятся 270 магазинов в 49 городах страны. Помимо Рязани, акция пройдет в Петрозаводске, Магнитогорске, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Нальчике, Казани, Калуге, Туле, Новосибирске и многие других городах.

Кстати, стать участником благотворительного сбора можно не выходя из дома. Для этого достаточно пожертвовать онлайн от 150 до 2000 рублей на сайте корзинадоброты.рф. Каждая сумма будет эквивалентна определенному перечню продуктов. На собранные средства фонд закупает продукты и с помощью волонтеров передает их нуждающимся. Помимо передачи пожертвований на сайте можно заполнить заявку на волонтерство.

СПРАВКА «КП»

Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация, первый в России «банк еды». Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи. Каждый месяц благотворительную помощь от Фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.