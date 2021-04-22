Рязанцы отмечают 151 год со дня рождения Владимира Ленина

Денис Сидоров.

22 апреля отмечается 151-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. По торжественному случаю выступил депутат Рязанской областной Думы, первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров:

- Сегодня все просвещëнное человечество отмечает День рождения Владимира Ильича Ленина. Именно так. Для кого-то - это праздник. Для кого-то - повод еще раз осознать, что в истории мира, России был человек, чьи свершения опередили свое время и недосягаемы по значению для многих сегодняшних политических деятелей.

Многие социальные блага, которые мы сегодня считаем нормой для справедливого современного общества были задекларированы Владимиром Ильичом Лениным 100 лет назад. На заре созданного им Советского государства одним из первых впервые в мире был законодательно утвержден восьмичасовой рабочий день, введены понятия оплаченных отпусков и пенсионного обеспечения. Даже капиталистические государства того времени, опасаясь развития революционного движения на своей территории, вынуждены были пойти на уступки в трудовых отношениях своим рабочим. Равная оплата мужчинам и женщинам, запрет детского труда, ограничение зарплат чиновникам - это тоже Ленин.

Всеобщее бесплатное образование для детей школьного возраста было предложено Лениным спустя год после революции. Своим решением он ввел равный доступ к образованию для всех и уничтожил сословные привилегии, к числу которых относилась и привилегия быть образованным.

Даже противники Советского Союза в 60-ых годах прошлого столетия признали, что именно Ленинская политика в сфере образования, обеспечение его доступности для всех групп трудящихся послужили основой тому, что советская система образования, особенно по инженерно-техническим специальностям, занимает лидирующее положение в мире. Советское образование подарило нам великие победы в науке и технике, доселе никем не оспорено лидерство в космических и военных технологиях. Представьте себе, школы Великобритании учат детей по образцу советской системы образования!

Бесплатное и равно доступное здравоохранение для всех - это тоже Ленин. Не смотря на оптимизацию, российское здравоохранение еще декларирует эти принципы при обеспечении населения медицинской помощью. А когда-то здравоохранение СССР считалось одним из лучших в мире.

В условиях голода, войны, разрухи Ленин в первые же годы после революции ставил среди главных задач культурное просвещение народа. Всеобщая ликвидация безграмотности, народосбережение, создание условий для творческого развития должно было стать основой для будущего индустриального процветания страны.

Да, мощные предприятия и стройки , победа во Второй мировой, полеты в космос были после смерти великого Ленина. Но он заложил основы, создал государство и вдохновил миллионы людей жить по-новому. Где интересы общества с равными возможностями для всех важнее сытости одного человека.

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