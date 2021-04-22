Рязань готова провести в «живом режиме» праздничные мероприятия 1 и 9 мая

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В четверг, 22 апреля, состоялось заседание антитеррористической комиссии Рязани. На заседании глава администрации города Елена Сорокина сообщила, что в этом году в областном центре при условии снятия коронавирусных ограничений возможно провести мероприятия, посвященные Дню весны и труда, а также 76-летию Великой Победы.

Начальник управления культуры города Рязани Евгения Власова отметила, что запланировано более 30 масштабных мероприятия ко Дню Победы.

В случае если ограничительное постановление будет продлено, мероприятия снова уйдут в онлайн формат.