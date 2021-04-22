Молодогвардейцы дали старт реализации экологического проекта «Зеленый город»

Фото: МГЕР.

Торжественное открытие состоялось 22 апреля на территории Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, где были установлены контейнеры для сбора батареек.

По словам регионального куратора проекта «Зеленый город», активиста регионального отделения МГЕР Олега Колмыкова, проект направлен на озеленение и благоустройство города, улучшение его экологической обстановки, охрану окружающей среды и воспитания ответственности у жителей города за состояние зеленых зон и парковых территорий города. «В нашей стране проблеме утилизации уделяется пока что недостаточное внимание. Не стоит пренебрегать правилами и утилизировать батарейки вместе с остальным мусором, лучше делать это по регламенту. Это позволит улучшить экологическую обстановку не только в стране, но и во всем мире. В последующем контейнеры будут установлены и в других учебных учреждениях», отметил Колмыков.

Фото: МГЕР.

В рамках открытия проекта «Зеленый город» активисты «Молодой Гвардии» провели для студентов РГУ им. С.А. Есенина лекцию о грамотной утилизации отходов разного типа.

Цель проекта – развитие системы экологического просвещения в регионе, привлечение внимания молодежи к проблеме утилизации отработанных элементов питания; формирование у молодежи экологической привычки и осознания необходимости раздельного сбора опасных бытовых отходов, повышение мотивации к грамотной сдаче отработанных элементов питания, пропаганда бережного отношения к окружающей среде.

Проект реализуется в рамках экологического направления деятельности «Молодой Гвардии Единой России», ной задаче последнего является решение экологических проблем местного, регионального и федерального масштаба. Подробности пришествия уточняются.