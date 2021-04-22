В центре Рязани конвойный автомобиль УМВД попал в ДТП.

22 апреля в 17:00 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В самом центре Рязани столкнулись «ГАЗель» роты конвоирования подозреваемых и обвиняемых полиции и Skoda Rapid.

Пока непонятно, кто окажется виновным...

«В результате дорожного происшествия пострадавших не зарегистрировано. На месте работает экипаж ДПС. Обстоятельства происшествия уточняются», - сообщает пресс-служба ведомства.

Подробности пришествия уточняются.

Конвойная машина утроила ДТП в центре Рязани.

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