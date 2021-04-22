Виновника пропажи люков с одной из улиц Рязани задержали

В Рязани сотрудники ДПС остановили грузовой автомобиль, в кузове которого обнаружили крышки канализационных люков. Полицейские резонно предположили, что они были украдены, и сообщили коллегам из отдела по Железнодорожному району.

Как оказалось, 25-летний водитель держал путь в пункт приема вторсырья, а перевозимые им шесть люков являются муниципальной собственностью и были похищены с улицы Гоголя. При проверке личности предполагаемого жулика вскрылось его криминальное прошлое – судимость за преступление в сфере оборота наркотиков.

Против рецидивиста возбудили уголовное дело о краже.