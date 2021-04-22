В Рязани на Шлаковом в луже завелись дикие утки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В луже на одной из улиц Шлакового завелись утки. Фотографиями и видео поделилась в Instagram рязанка Анна Садовская.

— Такого я еще, конечно, не видела. Какие у нас дороги, если даже ямы с лужами утки путают с озерами. Я в шоке! Это улица в Шлаковом, мы шли, а у нас тут две утки. Они обе там еще что-то ищут [кряквы водили клювом по дну].

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что на улице Крупской в огромной луже завелась рыба. Удивленный ребенок снимал видео на телефон и комментировал для мамы. Ученые позже объяснили, как рыба могла оказаться в луже.

А блогер и урбанист Илья Варламов сообщил, что жителям улицы несказанно повезло: «где еще в России можно найти прудик с рыбками прямо во дворе».

— Это не только умиротворяет, но можно еще поймать обед прямо с балкона, - поделился Варламов (читать подробнее).

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