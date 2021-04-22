Шиловская райбольница взыскивает 200 тыс. рублей со вчерашней студентки

Шиловский межрайонный медицинский центр судится с девушкой, которая не пришла работать в эту больницу по договору целевого обучения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шиловский межрайонный медицинский центр судится с девушкой, которая не пришла работать в эту больницу по договору целевого обучения. О принятии к производству гражданского дела сообщает местный суд.

Не позднее трех дней после получения документа об образовании, выпускница должна была заключить трудовой договор с Шиловским ММЦ.

«По истечению установленного срока ответчица не только не исполнила обязательств по трудоустройству, а направила уведомление истцу о расторжении договора о целевом обучении», - сообщили в пресс-службе Шиловского районного суда.

Свои действия девушка объяснила тем, что по телефону ей якобы сообщили, что вакансии для нее нет. Истец же указывает, что с письменным заявлением она не обращалась.

С молодого медика госучреждение просит взыскать больше 220 тыс. рублей. Это перечисленные за обучение деньги, штраф и расходы по оплате госпошлины.

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