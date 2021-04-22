В пятницу рязанцев ожидают +19 градусов, небольшой дождик и гроза

В пятницу, 23 апреля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Но днем местами возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер южный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +2...+7°С, днем +14...+19°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, гидрологическая обстановка в Рязанской области в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Всего с начала половодья на территории региона затоплены три низководных моста, два участка дорог и 28 приусадебных участков.

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