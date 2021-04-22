Рязанец лишился машины, задолжав за газ 120 тысяч рублей

Рязанец лишился машины за долг по газу.

У рязанца изъяли автомобиль за накопившийся долг за газ. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

По данным компании, мужчина не оплачивал счета за газ с января 2015 года. В итоге сумма долга составила более 120 тысяч рублей. Судебные приставы изъяли легковой автомобиль и передали его на ответственное хранение газовщикам.

— Неоднократно в адрес абонента направляли уведомления с требованием оплатить задолженность, но все было бесполезно. Теперь компания вынуждена идти на крайние меры, — отметили в ООО.

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