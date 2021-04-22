Еще четыре рязанца – 22 апреля стало известно о новых жертвах COVID-19 в регионе

В четверг, 22 апреля, в списки жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще четырех человек. В оперативной группе рассказали, что это 64-летний и 71-летний мужчины, а также 79-летняя и 81-летняя женщины.

Все скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 22 апреля COVID-19 унес жизни 431 человека.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).