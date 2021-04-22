Все о коронавирусе в Рязанской области на 22 апреля

В четверг, 22 апреля, в Рязанской области выявили 48 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 419 рязанцев.

Поправились за сутки 70 человек. Общее количество выздоровевших – 25 829 человек. Ежедневное количество поправляющихся стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесен еще четыре человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 22 апреля COVID-19 унес жизни 431 человека.