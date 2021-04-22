На окраине Рязани сфотографировали розовую реку. Фото: Подслушано в Рязани | Роман Воробьев.

На окраине Рязани сфотографировали реку розового цвета. Снимки водоема выложили в паблике «Подслушано в Рязани».

«Сегодня днем произошел сброс ядохимикатов в реку по улице Промышленной, 60» - утверждал 21 апреля рязанец Роман Воробьев. Больше никакой конкретики подписчик не оставил.

Отметим, что в районе Северо-Западного промышленного узла протекают две реки – Быстрица и Дубянка. Что за водоем на фото, автор не указал.

К настоящему времени официальных сообщений по указанной информации не поступало. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в пруду под Рязанью всплыло несколько центнеров мертвой рыбы (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!