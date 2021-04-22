На окраине Рязани сфотографировали розовую реку. Фото: Подслушано в Рязани | Роман Воробьев.
На окраине Рязани сфотографировали реку розового цвета. Снимки водоема выложили в паблике «Подслушано в Рязани».
«Сегодня днем произошел сброс ядохимикатов в реку по улице Промышленной, 60» - утверждал 21 апреля рязанец Роман Воробьев. Больше никакой конкретики подписчик не оставил.
Отметим, что в районе Северо-Западного промышленного узла протекают две реки – Быстрица и Дубянка. Что за водоем на фото, автор не указал.
К настоящему времени официальных сообщений по указанной информации не поступало. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в пруду под Рязанью всплыло несколько центнеров мертвой рыбы (читать подробнее).
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