ОВД-инфо известно о пяти задержанных на митинге в Рязани

21 апреля в «ОВД-инфо» обратились пятеро задержанных на несанкционированном митинге в Рязани. На сайте правозащитного медиапроекта опубликован их список.

По данным правозащитников, один из пятерых задержанных доставлялся в отдел по Октябрьскому району, двое – в отдел по Железнодородному району. Причем девушку, которая оказалось в Железнодорожном ОМВД, оставили там на ночь.

Еще двух девушек, как сообщили в «ОВД-инфо», задержали, но в каких отделы доставили – неизвестно.

Напомним, 21 апреля мероприятия, которые властями не санкционированы, инициировали сторонники оппозиционера Алексея Навального.