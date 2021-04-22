При разрыве соглашения с оператором платных парковок Рязань ждет большой иск

В случае досрочного расторжения инвестиционного соглашения с оператором платных парковок - ПАО «Ростелеком» - Рязань почти наверняка получит иск на 95 млн рублей. Это сумма возмещения понесенных компанией расходов, сообщил 21 апреля на заседании комитета гордумы Юрий Яковлев из городского управления транспорта.

Разбирательства на сколько-нибудь серьезном уровне начались в 2021 году из-за уборки снега, точнее ее отсутствия, на платных парковках. Власти выставили 14 административных штрафов на сумму более 2,5 млн рублей. Притом проблему можно уже назвать застарелой.

В итоге муниципальные депутаты и чиновники договорились лишь тщательнее изучить материалы соглашения, чтобы бюджет не понес больших убытков. Получает казна, напомним, от «Ростелекома» очень мало – 10% с прибыли от платных парковок в центре.