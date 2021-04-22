В семи районах Рязанской области 22 апреля отключат электричество. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

22 апреля в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Спасский район:

- деревня Сумбулово — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Обрезки — с 09:00 до 17:00;

- поселок Сапожок — 09:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- село Воскресенье — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Чернобаево — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Елино — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Казарь, село Семкино — с 09:00 до 17:00;

- село Дубровичи, деревня Дьяконово, село Дядьково, деревня Мельгуново, деревня Секиотово, деревня Семено-Оленинское — с 10:00 до 16:00;

- село Поляны — с 11:30 до 13:35.

Рыбновский район:

- село Глебово-Городище — с 10:00 до 16:00;

- деревня Бражкино, деревня Выселки, поселок Ходынинские Дворики, деревня Зелененские Дворики, деревня Старое Веселево, деревня Новое Батурино, деревня Старое Батурино, деревня Нагорное, деревня Чурилково, деревня Чемрово — с 10:00 до 13:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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