Участники несанкционированного митинга устроили шествие по рязанским улицам.

После того, как стало известно о смене точки сбора с площади Победы на Театральную, туда подтянулась часть участников несанкционированного митинга. Следом приехал полицейский спецназ, который оцепил фонтан, видимо, считая, что тем самым он лишает людей потенциальной трибуны. Но молодежь поступила иначе - она начали шествие по тротуарам, соблюдая ПДД.

Прошли всю улицу Ленина, свернули на Почтовую, а затем, по Первомайскому проспекту дошли до улицы Павлова. Навстречу им, со стороны площади Победы, блестя мигалками, двигался ОМОН…

- В шествии в основном участвовала молодежь лет 20-25, - говорит очевидец тех событий, - полиция все время была сзади.

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