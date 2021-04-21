Силовики перекрыли площадь Театральную в Рязани

Вечером 21 апреля на площади Театральной собралась молодежь, а следом подъехала полиция на нескольких машинах. Об этом «КП-Рязань» сообщил очевидец.

Судя по кадрам с онлайн-камер, на Театральной находится полиция и силовики с «витражами» - противоударными щитами. В какой-то момент сотрудники Росгвардии оцепили площадь вокруг фонтана по всему периметру.

Отметим, утром 21 апреля власти Рязани без объяснения причин объявили о перекрытии центра Рязани в районе площади Победы. На место стянули десятки силовиков и машин. Якобы именно там должен был состояться несанкционированный митинг.

В итоге группа молодежи собралась на площади Театральной, но по состоянию на 20:10 ничего похожего на несанкционированный митинг там не наблюдается. Полиция продолжает дежурить.

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