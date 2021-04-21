На проезде Яблочка изменится режим работы светофора

С 23 апреля в Рязани планируют исключить в работе светофора на проезде Яблочкова в сторону улицы Зубковой на пересечении с улицей Радиозаводской режим «отсечки». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, сделают это после многочисленных обращений граждан.

На этом участке специалисты будут ежедневно мониторить ситуацию. Автовладельцев просят принять эту информацию к сведению и соблюдать правила дорожного движения.

Режим «отсечки» светофора - это дополнительную фаза для совершения разрешенных поворотов. Предполагается, что «отсечка» позволяет повысить пропускную способность перекрестка.

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