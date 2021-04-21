Более трети рязанских семей с детьми получают помощь от государства

Губернатор Рязанской области Николай Любимов комментируя послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, подчеркнул социальную направленость речи главы государства.

По словам Любимова, предложенные решения в социальной сфере являются крайне своевременными и важными.

«…Они нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан, в первую очередь семей с детьми и неполных семей, творческой молодежи. В Рязанской области сегодня проживает более 121 тысячи семей, в которых воспитывается около 196 тысяч детей. Меры социальной поддержки предоставляются почти 48 тысячам семьям, большинство из них малообеспеченные», - цитирует Николая Любимова пресс-служба регионального кабмина.

Также по мнению губернатора, президентские инициативы позволят существенно повысить возможности Рязанской области в реализации национальных целей, укрепить социальную инфраструктуру в муниципальных образованиях, уделить дополнительное внимание тем сферам жизнедеятельности, где существующие проблемы волнуют людей больше всего.

Напомним, что перед началом ежегодного обращения президента Николай Любимов сообщил, что ждет от послания Владимира Путина поддержки культуры (подробнее).

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