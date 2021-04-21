Шесть рязанских улиц в четверг останутся без холодной воды

22 апреля в Рязани отключат холодную воду на шести улицах. Соответствующее объявление появилось на сайте администрации города.

Воды не будет с 9:00 до конца суток по следующим адресам:

- улица Семчинская, дома №5, №7, №7 корпус 1, №9, №11, №11 корпус 1, №11 корпус 2 , №11а (д/сад №35);

- улица Княжье Поле, дом №16 корпус 1, №23, №23 корпус 1;

- улица Свободы;

- улиц Колхозная;

- улица Школьная;

- улица Советская.

В мэрии пояснили, что отключение связано с аварийными работами на водопроводе.

За информацией горожанам советуют обращаться в диспетчерскую службу МП «Водоканал города Рязани» по телефону: +7 (4912) 41-06-26, либо оставить обращение на официальном сайте учреждения.