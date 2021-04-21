Шесть рязанских улиц в четверг останутся без холодной воды

22 апреля в Рязани отключат холодную воду на шести улицах. Соответствующее объявление появилось на сайте администрации города.
Воды не будет с 9:00 до конца суток по следующим адресам:
- улица Семчинская, дома №5, №7, №7 корпус 1, №9, №11, №11 корпус 1, №11 корпус 2 , №11а (д/сад №35);
- улица Княжье Поле, дом №16 корпус 1, №23, №23 корпус 1;
- улица Свободы;
- улиц Колхозная;
- улица Школьная;
- улица Советская.
В мэрии пояснили, что отключение связано с аварийными работами на водопроводе.
За информацией горожанам советуют обращаться в диспетчерскую службу МП «Водоканал города Рязани» по телефону: +7 (4912) 41-06-26, либо оставить обращение на официальном сайте учреждения.