Под Рязанью возле палатки с шаурмой взяли крупных наркоторговцев.

В Рязанской области задержали граждан одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в торговле героином. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, трое мужчин приехали в Рязань из Подмосковья, перед этим получив на руки партию героина. В дальнейшем они собирались весь товар сбыть через закладки в Рязанской, а также в Пензенской и Самарской областях.

Взяли наркоторговцев у палатки с шаурмой в поселке Листвянка. Сопротивляться полицейским и спецназу «Гром» приезжие благоразумно не стали.

Во время обследования салона автомобиля оперативники обнаружили десять упаковок с расфасованным героином. Общая масса изъятой партии наркотиков составила 974 грамма.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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