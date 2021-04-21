«Единая Россия» предложит президенту полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой поддержал инициативу о выплате родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от продолжительности трудового стажа.

«Единая Россия» поддержит это предложение. Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся», – заявил Андрей Турчак.

В свою очередь председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что в организацию поступают тысячи обращений по этому поводу. По ее словам, этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.

Напомним, в 2020 году вступил в силу закон «Единой России», который дает право семье на устройство детей в один детский сад и одну начальную школу, если в них уже обучаются их братья и сестры. Прием по новым правилам начался с 1 апреля 2021 года.

Сейчас партия занимается вопросом законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны. Планируется, что статус будет подтверждаться удостоверением, действительным во всех регионах. Это решит проблему, когда при смене места жительства и переезде в другой субъект РФ родителям приходится заново подтверждать многодетность.

По мнению парламентария от Рязанской области, регионального координатора партпроекта «Новая школа» Елены Митиной, в последнее время государство и партия «Единая Россия» большое внимания уделяют подрастающему поколению.

«В 2020 году было увеличено в два раза пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, а также максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч до 13 504 рублей. Инициативу по 100% оплате больничного считаю правильной и своевременной. Когда один из родителей уходит на больничный ухаживать за заболевшим ребенком, финансовая ситуация в семье существенно ухудшается. Не у всех есть возможность прибегнуть в этот период к помощи бабушек и дедушек», – отметила член фракции «Единой России» в Госдуме Елена Митина.

Депутат подчеркнула, что принятие изменений в законодательство позволит финансово поддержать семьи с детьми, так как молодые родители, действительно, не имеют большого стажа работы для того, чтобы больничный лист им оплачивался в полном объеме.