Дело электрика, из-за которого пострадал юный рязанец, дошло до суда

В Рязанской области рассмотрят уголовное дело против мастера бригады по эксплуатации распределительных сетей из Путятинского района. Как считает следствие, из-за него в селе Унгор пострадал 12-летний мальчик.

11 мая 2020 года подросток забрался на мокрое после дождя дерево рядом с электроустановкой и получил удар током, ущерб здоровью был средней степени тяжести. Специалиста обвиняют в том, что он допустил контакт токоведущих частей с ветвями. В ходе следствия свою вину электрик отрицать не стал.

«В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу», - сообщает пресс-служба Шацкого районного суда.