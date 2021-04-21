На площади Победы дежурят полиция и эвакуаторы – установлены ограждения.
В Рязани готовятся к перекрытию участков дорог в районе площади Победы и ТРЦ «Виктория Плаза». Несколько машин полиции стоят не только на Первомайском проспекте, но и во дворах, в том числе за МКЦ. На месте работают эвакуаторы – вывозят припаркованные машины.
Дороги в центре Рязани будут перекрыты до позднего вечера.
Отметим, только утром 21 апреля власти Рязани сообщили о внезапном перекрытии и обратились к автомобилистам не оставлять машины с 15:00 до 22:00 на Малом шоссе
от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, на проезде Завражнова, а также на площади Ленина возле пересечения улицы Маяковского с улицей Горького (читать подробнее).
В районе площади Победы эвакуируют машины.
Центральные улицы Рязани вокруг площади Победы будут перекрыты уже с 17:00 до 22:00.
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