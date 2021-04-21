Решение об отмене первомайской демонстрации не принято

В правительстве Рязанской области сообщили «КП»-Рязань» о том, что решение об отмене демонстрации 1 мая еще не принято. Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась слухи о том, что вопрос с отменой праздничного шествия уже решен.

При этом наши коллеги ссылались на распоряжение губернатора региона о «режиме повышенной готовности», действующего в существующей редакции, как минимум до 6 мая. Документ запрещает «до особого распоряжения» проводить публичные мероприятия.

Вот именно в этом «до особого распоряжения», по мнению нашего собеседника, и кроется вся загвоздка с отменой демонстрации:

- Ничто не мешает главе региона его издать. Поэтому, говорить о полной отмене первомайской демонстрации, преждевременно.

Напомним, что 14 апреля остановку «площадь Ленина» по направлению к библиотеке имени Горького уже временно перенесли. Причина всех манипуляций с переносом остановки - установка трибун. Тогда в пресс-службе администрации сообщили, что власти уже начали подготовку к майским праздникам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!